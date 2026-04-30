Storm and Rain in UP: लखनऊ समेत यूपी में आंधी-बारिश का कहर, 18 मौतें, गर्मी से राहत के बीच तबाही

Storm Havoc in UP Power Outage: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम ने ऐसा करवट बदला है कि लोगों के लिए यह राहत और आफत-दोनों बन गया है। एक ओर भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अचानक आई बारिश और तेज हवाओं ने राहत दी, तो दूसरी ओर यही मौसम कई परिवारों के लिए दर्दनाक साबित हुआ। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में धूलभरी आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हैं।

