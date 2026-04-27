UP Heatwave Alert: स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा प्लान, एमडीएम से हेल्थ कनेक्ट

इस वर्ष प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने और हीटवेव की अवधि बढ़ने को देखते हुए सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत शिक्षकों को पिछले वर्षों के तापमान के आंकड़ों का विश्लेषण कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया गया है। साथ ही, सभी जिलों में नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और समय पर आवश्यक कदम उठाए जा सकें।