लखनऊ में अखिलेश की बेटी पर छिड़े विवाद पर बोले अठावले, अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस विषय पर की गई टिप्पणी के बाद यह मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दी है। अठावले ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। नेताओं द्वारा बोले गए शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और समाज पर उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सार्वजनिक मंचों पर भाषा और व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।