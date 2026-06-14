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लखनऊ में अखिलेश की बेटी पर छिड़े विवाद पर बोले अठावले, अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं

Ramdas Athawale Defends Akhilesh Yadav Daughter: अखिलेश यादव की बेटी पर हुई टिप्पणियों के विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग पूरी तरह गलत है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 14, 2026

सीएम योगी के बयान के बीच केंद्रीय मंत्री ने दिया सम्मान और मर्यादा का संदेश (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

सीएम योगी के बयान के बीच केंद्रीय मंत्री ने दिया सम्मान और मर्यादा का संदेश (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Ramdas Athawale Akhilesh Daughter Respect: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर हाल के दिनों में राजनीतिक गलियारों में उठे विवाद के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी बेटी के बारे में अपमानजनक या अभद्र टिप्पणी करना पूरी तरह गलत है और समाज में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान को राजनीतिक शालीनता और सामाजिक मर्यादा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान रामदास अठावले ने कहा कि अखिलेश यादव की बेटी केवल उनके परिवार की ही नहीं, बल्कि समाज की बेटी है और हर व्यक्ति के लिए सम्माननीय है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन परिवार और विशेष रूप से बेटियों को राजनीतिक विवादों में घसीटना उचित नहीं माना जा सकता।

राजनीति में मर्यादा बनाए रखने की जरूरत

रामदास अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का टकराव स्वाभाविक है। राजनीतिक दल एक-दूसरे की नीतियों और कार्यशैली की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमले और परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति महिलाओं के सम्मान और गरिमा को सर्वोच्च स्थान देती है। ऐसे में किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है, बल्कि यह राजनीतिक संवाद के स्तर को भी कमजोर करता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से संयमित भाषा के प्रयोग की अपील की।

सीएम योगी के बयान के बाद बढ़ी चर्चा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस विषय पर की गई टिप्पणी के बाद यह मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दी है। अठावले ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। नेताओं द्वारा बोले गए शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और समाज पर उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सार्वजनिक मंचों पर भाषा और व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

बेटियों के सम्मान पर दिया जोर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारें भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। ऐसे समय में किसी भी बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना समाज को गलत संदेश देता है। उन्होंने कहा कि चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल, जाति, धर्म या परिवार से संबंधित हो, हर बेटी सम्मान की अधिकारी है। समाज को ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए जहां महिलाओं और बेटियों के प्रति सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच आया संतुलित संदेश

प्रदेश की राजनीति में अक्सर तीखे आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। चुनावी माहौल हो या किसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक संघर्ष, बयानबाजी का स्तर कई बार चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे माहौल में रामदास अठावले का यह बयान अपेक्षाकृत संतुलित और मर्यादित माना जा रहा है।

राजनीतिक खबरों और हर मुद्दों का विश्लेषण करने वाले मनोज उपाध्याय का कहना है कि अठावले ने इस मामले में किसी दल विशेष का पक्ष लेने के बजाय एक सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के बजाय महिलाओं के सम्मान और सार्वजनिक मर्यादा के संदर्भ में अपनी बात रखी।

विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जारी है बहस

अखिलेश यादव की बेटी को लेकर हुई टिप्पणियों पर समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा पर हमलावर रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं भाजपा की ओर से भी विभिन्न नेताओं द्वारा अपने-अपने स्तर पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं।

इसी बीच रामदास अठावले का बयान राजनीतिक खेमों से इतर एक ऐसा संदेश लेकर आया है, जिसमें महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता दी गई है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद कुछ मूलभूत सामाजिक मूल्यों पर व्यापक सहमति होनी चाहिए।

सामाजिक मर्यादा और लोकतांत्रिक संवाद का प्रश्न

मनोज उपाध्याय का मानना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जब राजनीतिक चर्चा व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर पहुंच जाती है, तो उसका असर लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि रामदास अठावले ने अपने बयान के माध्यम से इसी पहलू को रेखांकित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन किसी भी बेटी या महिला के सम्मान से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

जनता की निगाहें नेताओं के आचरण पर

वर्तमान समय में जनता केवल नेताओं के वादों और बयानों को ही नहीं, बल्कि उनके आचरण और भाषा को भी बारीकी से देखती है। ऐसे में राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने वक्तव्यों में संयम और संवेदनशीलता बनाए रखें।

रामदास अठावले के बयान ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दिया है कि राजनीति में शालीनता और मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं हो सकती और समाज को ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की बेटी को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सामाजिक सम्मान और नैतिक मूल्यों की पैरवी करता दिखाई देता है। उनका यह संदेश न केवल राजनीतिक दलों बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया X पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले ...

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि अखिलेश यादव की बेटी सभी के लिए सम्माननीय है, और किसी भी बेटी के बारे में बुरा बोलना पूरी तरह से गलत है..."

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Published on:

14 Jun 2026 01:39 pm

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