सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेगा पेपर लीक, कोचिंग सेंटरों को मिल रहा संरक्षण, वीरेंद्र सिंह बोले- गरीब छात्रों को नहीं मिल रहा समान अवसर

NEET Paper Leak Bill: लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार ने कहा कि छात्रों पर गोलीबारी नहीं हुई और अगर कहीं गोलीबारी हुई भी, तो उसका आदेश केंद्रीय गृह मंत्री ने नहीं दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि विपक्ष के पास इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि जब अयोध्या मामले में उनके दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव पर गोलीबारी का आदेश देने के आरोप लगाए गए थे, तब आरोप लगाने वालों के पास यह जानकारी कहां से आई थी।