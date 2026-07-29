मेरठ में प्रेम कहानी का खूनी अंत, गर्लफ्रेंड को 3 गोलियां मारने के बाद युवक ने खुद को उड़ाया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने के बाद युवक ने अचानक तमंचा निकाल लिया और युवती पर लगातार तीन गोलियां चला दीं। बताया जा रहा है कि दो गोलियां युवती के पेट में और एक गोली सिर में लगी। गोली लगते ही युवती सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोग उसकी ओर दौड़े ही थे कि युवक ने भी तमंचा अपने सीने पर सटाकर खुद को गोली मार ली। कुछ ही सेकंड में पूरा घटनास्थल चीख-पुकार से गूंज उठा।