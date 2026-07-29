29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

मेरठ में प्रेम कहानी का खूनी अंत, गर्लफ्रेंड को 3 गोलियां मारने के बाद युवक ने खुद को उड़ाया

Meerut News: मेरठ में प्रेम प्रसंग खूनी वारदात में बदल गया। बीच सड़क युवक ने गर्लफ्रेंड को तीन गोलियां मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर है।
3 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Jul 29, 2026

crime news

मेरठ में प्रेम कहानी का खूनी अंत

Meerut News:उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बुधवार शाम प्रेम प्रसंग का बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी स्थित जोनल पार्क के बाहर एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को तीन गोलियां मार दी। इसके तुरंत बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू कर दी।

पार्क के बाहर बातचीत के दौरान हुआ विवाद

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक पल्सर बाइक से और युवती स्कूटी से पार्क के बाहर पहुंचे थे। दोनों कुछ देर तक आपस में बातचीत करते रहे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आसपास मौजूद लोगों का भी ध्यान उनकी ओर चला गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह झगड़ा इतनी बड़ी घटना में बदल जाएगा।

तमंचा निकालकर एक के बाद एक तीन फायर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने के बाद युवक ने अचानक तमंचा निकाल लिया और युवती पर लगातार तीन गोलियां चला दीं। बताया जा रहा है कि दो गोलियां युवती के पेट में और एक गोली सिर में लगी। गोली लगते ही युवती सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोग उसकी ओर दौड़े ही थे कि युवक ने भी तमंचा अपने सीने पर सटाकर खुद को गोली मार ली। कुछ ही सेकंड में पूरा घटनास्थल चीख-पुकार से गूंज उठा।

युवक की मौत, लड़की की हालत गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही कंकरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से दोनों को तत्काल कैलाश अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सुभारती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

दोनों कंकरखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले

पुलिस के अनुसार, घायल युवती की पहचान गोविंदपुरी निवासी 23 वर्षीय अनुष्का के रूप में हुई है। वहीं मृत युवक की पहचान शिवलोक पुरा कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय आदित्य के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि आदित्य ITI पास था और उसके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। वह कंकरखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर भी बताया जा रहा है।

हर पहलू की जांच में जुटी पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए कंकरखेड़ा थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी (सीओ) और फोरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा बरामद कर लिया है। साथ ही आसपास से अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। फोरेंसिक टीम ने मौके से वैज्ञानिक तरीके से सैंपल एकत्र किए हैं ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। शुरुआती फुटेज में युवक और युवती के बीच पहले बहस और फिर झगड़ा होने की बात सामने आई है। पुलिस घटना से पहले दोनों की गतिविधियों, मुलाकात और वारदात के बाद की परिस्थितियों की भी जांच कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी।

परिजनों से पूछताछ जारी

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में CCTV फुटेज में दोनों के बीच विवाद होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद युवक ने युवती पर गोली चलाई और फिर खुद को गोली मार ली। पुलिस दोनों के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर रही है। साथ ही उनके आपसी संबंधों, विवाद और अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर गूंजे ‘हर-हर गंगे’ के जयकारे, ब्रजघाट और तिगरी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

ये भी पढ़ें
guru purnima brijghat tigri ganga snan amroha

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 07:14 pm

Published on:

29 Jul 2026 07:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ में प्रेम कहानी का खूनी अंत, गर्लफ्रेंड को 3 गोलियां मारने के बाद युवक ने खुद को उड़ाया

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanwar Yatra 2026: 29 जुलाई से बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम, भारी वाहनों पर रोक, जानिए कौन-सा रूट रहेगा खुला

Kanwar Yatra 2026 Kanwar Yatra Traffic Advisory Meerut Traffic News
मेरठ

Kanwar Yatra 2026: कौन हैं 3 IPS अफसर, जिनके कंधों पर कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारी; यूपी में कैसी है इस बार की तैयारी?

kanwar yatra 2026 update know about 3 ips officers ghaziabad meerut muzaffarnagar
मेरठ

गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बागपत: STF एनकाउंटर में ढेर हुआ एक लाख का इनामी बदमाश विपुल

UP STF Encounter Baghpat Vipul
मेरठ

मेरठ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आया रथ, एक श्रद्धालु की मौत, 17 झुलसे

Meerut News
मेरठ

Meerut Snake Bite Murder: जेल में दामिनी का होगा प्रेग्नेंसी टेस्ट, प्रेमी तुषार ने की निजी वकील की मांग

Meerut Jail News Snake Murder Case Update Atul Murder Case Tushar Payla Jail
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.