गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर गूंजे ‘हर-हर गंगे’ के जयकारे, ब्रजघाट और तिगरी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

Guru Purnima 2026: अमरोहा जनपद में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। घाटों पर "हर-हर गंगे" और "जय मां गंगे" के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर गंगा स्नान कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और जीवन में मंगल की कामना की।