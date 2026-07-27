अमरोहा की 3 बहनों की शादी का सच आया सामने, CWC के सामने बोलीं- यह सिर्फ एक प्रैंक था

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के धोरिया गांव की रहने वाली दो सगी बहनें अलका और देविका अपनी मौसेरी बहन के साथ कई सालों से रह रही हैं। तीनों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कॉमेडी और मनोरंजन से जुड़े वीडियो बनाती हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर करीब चार लाख फॉलोअर्स हैं। 17 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तीनों बहनें अपने कैमरामैन के साथ मंदिर में सात फेरे लेती हुई दिखाई दी थीं। वीडियो सामने आने के बाद तीनों ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक ही युवक से शादी की है। हालांकि, अब उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर कहा है कि यह सब केवल एक प्रैंक था और उन्होंने किसी से शादी नहीं की थी।