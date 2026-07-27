प्रयागराज: केशव प्रसाद मौर्य बोले- असदुद्दीन ओवैसी भी अखिलेश की तरह देख रहे हैं सपने, कांवर रुट पर नहीं बिकेगा मांस

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नीट पेपर लीक होने के बाद सबसे पहले दोबारा सफलता पूर्वक पेपर करवाया गया। जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। छात्रों के आंदोलन का उनकी पार्टी स्वागत करती है। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने कई बड़े कदम उठाए हैं। आज ऐसा बिल पेश हो रहा है जिसके आने से नकल माफियाओं की रूह कांप जाएगी। टास्क फोर्स गठन करने की मंशा भी यही है। टास्क फोर्स के गठन होने के बाद पेपर लीक होने की घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए कानून भी बनाया जा रहा है। जांच में दोषी पाए जाने पर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। जिससे कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिल सके।