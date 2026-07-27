Farrukhabad Murder: बनारस से पीछा करते हुए आए हत्यारोपी, पत्नी और बेटे के सामने पति पर बरसाई गोली, फर्रुखाबाद में हत्या

Farrukhabad Murder Case: फर्रुखाबाद में देर रात बनारस से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर परिवार के साथ वापस लौट रहे युवक की अज्ञात कार सवारों ने गोली मार कर हत्या कर दी। घटना के समय दुकान से पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेने के लिए उतरा था। पीछे से आए अज्ञात कार सवारों ने युवक को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। यह देख पत्नी और बेटे दहशत में आ गए और बदहवास हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पत्नी से पूछताछ की।‌ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी बनारस से वापस लौट रहे थे। अज्ञात कार सवारों ने गोली मार दी। ‌ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। मामला कादरी गेट थाना क्षेत्र का है।