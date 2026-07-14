पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी का खुलासा: मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था ‘मैं आत्महत्या कर लूंगा’

नई दिल्ली। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) एस.वाई. कुरैशी ने एक इंटरव्यू में साल 2012 की एक ऐसी घटना का खुलासा किया है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भावुक होकर आत्महत्या करने की बात कह दी थी। यह मामला उस समय 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का कोटा 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने का वादा करने पर चुनाव आयोग द्वारा निंदा किए जाने से जुड़ा है।
कुरैशी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी पत्नी के प्रचार के दौरान अल्पसंख्यक आरक्षण बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। इस पर भाजपा ने तुरंत चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस भेजा और दोनों तरफ से वकीलों की टीमें पेश हुईं। चुनाव आयोग में हुई इस अर्ध-न्यायिक सुनवाई में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा की ओर से अरुण जेटली ने पैरवी की।
चार दिन तक चली सुनवाई के बाद आयोग ने खुर्शीद को दोषी पाया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए खुर्शीद को फटकार लगाई थी।
इस कार्रवाई से खुर्शीद खासे नाराज़ हुए और कांग्रेस के भीतर कुछ लोगों ने आयोग पर "अहंकारी" या "मनमाना" रवैया अपनाने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुरैशी ने अपनी नाराज़गी तत्कालीन प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हरीश खरे के सामने जाहिर की।
अगले ही दिन कुरैशी को प्रधानमंत्री कार्यालय से तुरंत मिलने का संदेश मिला। जब कुरैशी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, तो मनमोहन सिंह खुद दरवाज़े पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। बैठते ही मनमोहन सिंह ने भावुक होकर कहा कि हरीश खरे ने उन्हें बता दिया है कि कल क्या बात हुई थी, और अगर कुरैशी उनके बारे में ऐसा सोचते हैं तो वे आत्महत्या कर लेंगे।
कुरैशी ने बताया कि यह सुनकर वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनकी शिकायत प्रधानमंत्री को लेकर नहीं बल्कि कुछ मंत्रियों की "लापरवाह टिप्पणियों" को लेकर थी। उन्हें प्रधानमंत्री को शांत करने में करीब 15-20 मिनट लगे। कुरैशी के अनुसार, मनमोहन सिंह ने बाद में चुनाव आयोग को "भारत का गौरव" और लोकतंत्र की "आत्मा" बताते हुए कहा कि अगर यह खो गई तो सब कुछ खो जाएगा।
कुरैशी ने इस घटना को मनमोहन सिंह की चुनाव आयोग के प्रति गहरी संवेदनशीलता और सम्मान का प्रमाण बताया। यह प्रसंग कुरैशी की आने वाली किताब "India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir" में भी शामिल है।
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