पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी का खुलासा: मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था ‘मैं आत्महत्या कर लूंगा’

कुरैशी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी पत्नी के प्रचार के दौरान अल्पसंख्यक आरक्षण बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। इस पर भाजपा ने तुरंत चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस भेजा और दोनों तरफ से वकीलों की टीमें पेश हुईं। चुनाव आयोग में हुई इस अर्ध-न्यायिक सुनवाई में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा की ओर से अरुण जेटली ने पैरवी की।