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फर्रुखाबाद

पुलिस के एनकाउंटर का खौफ! फर्रुखाबाद में परिवार समेत SP ऑफिस पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, बोला- अब जेल भेज दो

फर्रुखाबाद जिले में भैंस चोरी के मामले में वांछित हिस्ट्रीशीटर रामवीर उर्फ करू पुलिस मुठभेड़ के डर से SP ऑफिस पहुंच कर सरेंडर कर दिया। आरोपी आत्मसमर्पण करने के लिए अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा था।

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फर्रुखाबाद

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Mohd Danish

Jun 22, 2026

up history sheeter surrenders with family fearing encounter

सांकेतिक इमेज- पत्रिका

History Sheeter Surrenders News: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। फर्रुखाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पुलिस मुठभेड़ के डर से एक हिस्ट्रीशीटर खुद ही अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी को देखते ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना की इलाके में काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे पुलिस के बढ़ते दबाव का परिणाम मान रहे हैं।

भैंस चोरी के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा

जानकारी के अनुसार, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव गनेशपुर निवासी रघुवीर की 9 जून की रात भैंस चोरी हो गई थी। इस घटना के बाद पीड़ित ने गांव गढ़िया निवासी हिस्ट्रीशीटर रामवीर उर्फ करू, उसके भाई सिंटू और परिवार के ही एक अन्य सदस्य हवलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने मिलकर भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

पुलिस पर भी उठे थे सवाल

भैंस चोरी के इस मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया था, जब आरोप लगा कि हिस्ट्रीशीटर रामवीर उर्फ करू को पुलिस ने कथित तौर पर मोटी रकम लेकर छोड़ दिया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं, मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी को भी कड़ी फटकार लगाई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे।

एसपी के निर्देश के बाद तेज हुई तलाश

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी के स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी तलाश में जुट गईं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जाने लगी। पुलिस की सक्रियता बढ़ने और लगातार हो रही कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद आरोपी पर दबाव बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसे पुलिस मुठभेड़ का डर सताने लगा।

परिवार के साथ पहुंचा एसपी कार्यालय

सोमवार दोपहर को हिस्ट्रीशीटर रामवीर उर्फ करू अपनी माता, पिता, पत्नी और बच्चों के साथ सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अचानक परिवार सहित आरोपी को सामने देखकर कार्यालय परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ समय के लिए हैरान रह गए। सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई।

हिरासत में लेकर कोतवाली भेजा गया

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हिस्ट्रीशीटर रामवीर उर्फ करू को हिरासत में लेकर मोहम्मदाबाद कोतवाली भेज दिया गया। वहां उससे पूछताछ की जा रही है और भैंस चोरी के मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि पुलिस की लगातार सख्ती के कारण अब कई अपराधियों में कानून का डर दिखाई देने लगा है।

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Published on:

22 Jun 2026 09:20 pm

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