पुलिस के एनकाउंटर का खौफ! फर्रुखाबाद में परिवार समेत SP ऑफिस पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, बोला- अब जेल भेज दो

History Sheeter Surrenders News: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। फर्रुखाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पुलिस मुठभेड़ के डर से एक हिस्ट्रीशीटर खुद ही अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी को देखते ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना की इलाके में काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे पुलिस के बढ़ते दबाव का परिणाम मान रहे हैं।