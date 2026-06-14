‘राम मंदिर में चोरी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बेटी को बना रहे निशाना’, भाजपा पर भड़कीं डिंपल यादव

फर्रुखाबाद से डिंपल यादव का बड़ा बयान, बोलीं- बेटी को निशाना बनाकर मुद्दों से भटका रही भाजपा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Dimple Yadav Statement Farrukhabad Election 2027 Alert: समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं सांसद Dimple Yadav ने फर्रुखाबाद में आयोजित एक पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वह वरिष्ठ समाजसेवी एवं चिकित्सक डॉ. नवल किशोर शाक्य के नए प्रतिष्ठान एम्पायर रिसोर्ट के शुभारंभ तथा उनके छोटे पुत्र धैर्य शाक्य के जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने पहुंचीं। इस अवसर पर उन्होंने परिवार को शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी।
समारोह के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में डिंपल यादव का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने डॉ. नवल किशोर शाक्य और उनके परिवार को नए प्रतिष्ठान की सफलता तथा धैर्य शाक्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
मीडिया से बातचीत के दौरान डिंपल यादव ने अपनी बेटी आदित्य यादव को लेकर हाल के दिनों में की गई कथित अभद्र टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों द्वारा जिस प्रकार की भाषा और टिप्पणियां की गई हैं, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा के लोग वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं। उनके अनुसार, राम मंदिर में हुई चोरी जैसी घटनाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से झूठे विवादों को हवा दी जा रही है और उनकी बेटी को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार या व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि राजनीति के स्तर को गिराने का प्रयास है। जनता अब समझने लगी है कि किन मुद्दों को जानबूझकर उछाला जा रहा है और किन गंभीर विषयों को दबाने की कोशिश की जा रही है।
डिंपल यादव ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रदेश में संवेदनशील और दर्दनाक घटनाएं होती हैं, तब सत्ता पक्ष के नेताओं की आवाज सुनाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि हाथरस जैसी हृदयविदारक घटनाओं पर भाजपा के नेताओं ने अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दिखाई।
उन्होंने कानपुर की उस घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें एक बेटी के पिता की थाने में मौत होने का मामला सामने आया था। डिंपल यादव ने कहा कि ऐसे मामलों में न्याय और संवेदना की बात करने के बजाय भाजपा के नेता चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जब राजनीतिक लाभ लेने का अवसर दिखाई देता है तो झूठ, भ्रम और आरोपों की राजनीति शुरू कर दी जाती है।उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और समझ रही है कि कौन जनहित के मुद्दे उठा रहा है और कौन केवल राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बनाने में लगा हुआ है।
अपने संबोधन में डिंपल यादव ने कहा कि आज प्रदेश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं जैसी अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। इन विषयों पर गंभीर चर्चा और समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को समाज को बांटने या व्यक्तिगत हमले करने के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता की आवाज उठाने का कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया गया।
फर्रुखाबाद प्रवास के दौरान डिंपल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की आवश्यकता है और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तथा घर-घर जाकर जनता से संवाद स्थापित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी को इस विश्वास को मजबूत करना होगा। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन विस्तार, जनसंपर्क और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाला समय संघर्ष और तैयारी का है।
डॉ. नवल किशोर शाक्य के नए प्रतिष्ठान एम्पायर रिसोर्ट के उद्घाटन और धैर्य शाक्य के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित यह समारोह सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक खुशियों का प्रतीक था, लेकिन डिंपल यादव के राजनीतिक बयानों के कारण यह कार्यक्रम राजनीतिक चर्चाओं का भी केंद्र बन गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की।
समारोह के अंत में डिंपल यादव ने एक बार फिर डॉ. नवल किशोर शाक्य एवं उनके परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज में ऐसे सकारात्मक आयोजनों से आपसी संबंध मजबूत होते हैं और सामाजिक एकता को बल मिलता है। वहीं, अपने राजनीतिक संदेश के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जनता के मुद्दों को लेकर और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी तथा 2027 के चुनावी अभियान की दिशा में संगठनात्मक तैयारियों को गति देगी।
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