‘राम मंदिर में चोरी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बेटी को बना रहे निशाना’, भाजपा पर भड़कीं डिंपल यादव

उन्होंने कानपुर की उस घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें एक बेटी के पिता की थाने में मौत होने का मामला सामने आया था। डिंपल यादव ने कहा कि ऐसे मामलों में न्याय और संवेदना की बात करने के बजाय भाजपा के नेता चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जब राजनीतिक लाभ लेने का अवसर दिखाई देता है तो झूठ, भ्रम और आरोपों की राजनीति शुरू कर दी जाती है।उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और समझ रही है कि कौन जनहित के मुद्दे उठा रहा है और कौन केवल राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बनाने में लगा हुआ है।