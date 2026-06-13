लखनऊ के ईको गार्डन प्रदर्शन में JNU शोधार्थी नेहा रहीं चर्चा का केंद्र, सोशल मीडिया पर छाईं

ईको गार्डन प्रदर्शन में JNU शोधार्थी नेहा पर टिकीं निगाहें (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
JNU PhD Scholar Neha Draws Attention During Lucknow Education Protest at Eco Garden: शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, बार-बार होने वाले परीक्षा पत्र लीक और नई शिक्षा नीतियों को लेकर उठ रही चिंताओं के विरोध में राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए छात्र नेताओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया तथा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापक सुधारों की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की पीएचडी स्कॉलर और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा की उपस्थिति ने विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में मौजूद कई प्रतिभागियों और दर्शकों के बीच उनकी सक्रियता चर्चा का विषय बनी रही। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार नेहा लगातार कार्यक्रम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थीं और मंच तथा भीड़ के बीच समन्वय स्थापित करने में सक्रिय दिखाई दे रही थीं।
प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं ने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से छात्रों का विश्वास कमजोर हुआ है और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सभा के दौरान वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक विकास का आधार है, इसलिए इससे जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दीपके भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लोगों के बीच नेहा और अभिजीत दीपके की सक्रिय भागीदारी को लेकर भी चर्चा देखने को मिली। कई लोगों ने देखा कि नेहा लगातार कार्यक्रम की गतिविधियों, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं और भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं।
प्रदर्शन के दौरान जब नारेबाजी तेज हुई और विभिन्न समूह अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए, तब भी नेहा कई बार प्रतिभागियों के बीच जाकर संवाद करती दिखाई दीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह कार्यक्रम के संचालन और समन्वय से जुड़े पहलुओं में सक्रिय भूमिका निभाती नजर आईं। इसी वजह से कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान बार-बार उनकी ओर आकर्षित हुआ।
ईको गार्डन में हुए इस प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से साझा किए गए। कई उपयोगकर्ताओं ने प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, वहीं कुछ लोगों ने नेहा की सक्रियता और नेतृत्व शैली को लेकर भी टिप्पणियां कीं।
सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो क्लिप्स में वह कई बार प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई देती हैं। इसी कारण कार्यक्रम के बाद ऑनलाइन मंचों पर उनके बारे में चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आई प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को अतिरिक्त सार्वजनिक ध्यान दिलाया।
प्रदर्शन को देखते हुए ईको गार्डन और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच संवाद भी देखने को मिला। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और आयोजकों ने दावा किया कि उनका उद्देश्य केवल शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना था। पुलिस प्रशासन भी पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति पर नजर बनाए रहा।
सूत्रों का मानना है कि हाल के वर्षों में शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं की सक्रियता बढ़ी है। ऐसे प्रदर्शनों में छात्र संगठनों की भागीदारी यह दर्शाती है कि युवा वर्ग अपने भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर अधिक मुखर होकर सामने आ रहा है।
लखनऊ के ईको गार्डन में हुआ यह प्रदर्शन भी इसी बढ़ती जागरूकता का एक उदाहरण माना जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निष्पक्ष परीक्षाओं और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की। वहीं JNU की शोधार्थी और AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा की सक्रिय उपस्थिति ने इस पूरे आयोजन को एक अलग पहचान दी और उन्हें कार्यक्रम के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल कर दिया।
प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी इसकी गूंज सोशल मीडिया और छात्र संगठनों के बीच सुनाई देती रही। आने वाले दिनों में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर होने वाली बहस में इस प्रदर्शन का उल्लेख महत्वपूर्ण रूप से किया जा सकता है।
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