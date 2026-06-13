13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ के ईको गार्डन प्रदर्शन में JNU शोधार्थी नेहा रहीं चर्चा का केंद्र, सोशल मीडिया पर छाईं

Youth Protest: लखनऊ के ईको गार्डन में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और शिक्षा नीति के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान JNU शोधार्थी और AISA अध्यक्ष नेहा की सक्रिय मौजूदगी चर्चा का केंद्र बनी।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jun 13, 2026

ईको गार्डन प्रदर्शन में JNU शोधार्थी नेहा पर टिकीं निगाहें  (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     

ईको गार्डन प्रदर्शन में JNU शोधार्थी नेहा पर टिकीं निगाहें  (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     

JNU PhD Scholar Neha Draws Attention During Lucknow Education Protest at Eco Garden: शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, बार-बार होने वाले परीक्षा पत्र लीक और नई शिक्षा नीतियों को लेकर उठ रही चिंताओं के विरोध में राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए छात्र नेताओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया तथा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापक सुधारों की मांग उठाई।

प्रदर्शन के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की पीएचडी स्कॉलर और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा की उपस्थिति ने विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में मौजूद कई प्रतिभागियों और दर्शकों के बीच उनकी सक्रियता चर्चा का विषय बनी रही। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार नेहा लगातार कार्यक्रम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थीं और मंच तथा भीड़ के बीच समन्वय स्थापित करने में सक्रिय दिखाई दे रही थीं।

शिक्षा के मुद्दों पर मुखर हुए छात्र

प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं ने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से छात्रों का विश्वास कमजोर हुआ है और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सभा के दौरान वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक विकास का आधार है, इसलिए इससे जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अभिजीत दीपके के साथ मौजूदगी को लेकर हुई चर्चा

प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दीपके भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लोगों के बीच नेहा और अभिजीत दीपके की सक्रिय भागीदारी को लेकर भी चर्चा देखने को मिली। कई लोगों ने देखा कि नेहा लगातार कार्यक्रम की गतिविधियों, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं और भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं।

प्रदर्शन के दौरान जब नारेबाजी तेज हुई और विभिन्न समूह अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए, तब भी नेहा कई बार प्रतिभागियों के बीच जाकर संवाद करती दिखाई दीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह कार्यक्रम के संचालन और समन्वय से जुड़े पहलुओं में सक्रिय भूमिका निभाती नजर आईं। इसी वजह से कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान बार-बार उनकी ओर आकर्षित हुआ।

सोशल मीडिया पर भी छिड़ी चर्चा

ईको गार्डन में हुए इस प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से साझा किए गए। कई उपयोगकर्ताओं ने प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, वहीं कुछ लोगों ने नेहा की सक्रियता और नेतृत्व शैली को लेकर भी टिप्पणियां कीं।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो क्लिप्स में वह कई बार प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई देती हैं। इसी कारण कार्यक्रम के बाद ऑनलाइन मंचों पर उनके बारे में चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आई प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को अतिरिक्त सार्वजनिक ध्यान दिलाया।

पुलिस व्यवस्था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन

प्रदर्शन को देखते हुए ईको गार्डन और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच संवाद भी देखने को मिला। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और आयोजकों ने दावा किया कि उनका उद्देश्य केवल शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना था। पुलिस प्रशासन भी पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति पर नजर बनाए रहा।

युवाओं के मुद्दों को लेकर बढ़ती सक्रियता

सूत्रों का मानना है कि हाल के वर्षों में शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं की सक्रियता बढ़ी है। ऐसे प्रदर्शनों में छात्र संगठनों की भागीदारी यह दर्शाती है कि युवा वर्ग अपने भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर अधिक मुखर होकर सामने आ रहा है।

लखनऊ के ईको गार्डन में हुआ यह प्रदर्शन भी इसी बढ़ती जागरूकता का एक उदाहरण माना जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निष्पक्ष परीक्षाओं और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की। वहीं JNU की शोधार्थी और AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा की सक्रिय उपस्थिति ने इस पूरे आयोजन को एक अलग पहचान दी और उन्हें कार्यक्रम के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल कर दिया।

प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी इसकी गूंज सोशल मीडिया और छात्र संगठनों के बीच सुनाई देती रही। आने वाले दिनों में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर होने वाली बहस में इस प्रदर्शन का उल्लेख महत्वपूर्ण रूप से किया जा सकता है।

Eco Garden Protest : इको गार्डन में दो हिस्सों में बंटा आंदोलन, 20 मिनट बाद लौटे अभिजीत दीपके, CM योगी के भेष में पहुंचे प्रदर्शनकारी

ये भी पढ़ें
इको गार्डन में हाईवोल्टेज ड्रामा, योगी के भेष में प्रदर्शनकारी पहुंचे, अभिजीत दीपके का विरोध (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

Cockroach Janta Party

politics

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jun 2026 03:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ के ईको गार्डन प्रदर्शन में JNU शोधार्थी नेहा रहीं चर्चा का केंद्र, सोशल मीडिया पर छाईं

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में 70 किमी प्रति घंटे की हवाओं से उखड़े पेड़, बिजली ठप; मानसून पर बड़ा अपडेट

मानसून से पहले लखनऊ में मौसम का वार, तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

पंकज चौधरी के छह माह पूरे, टीम गठन और पूर्वांचल समीकरणों पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा

छह माह बाद भी अधूरी टीम: संगठन विस्तार और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की चुनौती (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

अगर इतनी ही नाराजगी थी तो सांसद पद क्यों नहीं छोड़ा? TMC बागियों पर सपा का बड़ा सवाल

TMC Defection Row, Bengal Political Crisis
लखनऊ

यूपी जनगणना: नवाबों का शहर बना जनसंख्या का ‘पावरहाउस’! 64 लाख के करीब पहुंचा लखनऊ

up census lucknow is growing towards a population of around 6 point 4 million
लखनऊ

पोस्टर पॉलिटिक्स पर भड़के मंत्री संजय निषाद, बोले- जनता सिर्फ मोदी-योगी को चाहती है, बाकी सब होंगे साफ

Sanjay Nishad viral statement, Poster politics in UP
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.