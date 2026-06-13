लखनऊ के ईको गार्डन प्रदर्शन में JNU शोधार्थी नेहा रहीं चर्चा का केंद्र, सोशल मीडिया पर छाईं

JNU PhD Scholar Neha Draws Attention During Lucknow Education Protest at Eco Garden: शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, बार-बार होने वाले परीक्षा पत्र लीक और नई शिक्षा नीतियों को लेकर उठ रही चिंताओं के विरोध में राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए छात्र नेताओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया तथा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापक सुधारों की मांग उठाई।