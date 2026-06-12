Eco Garden Protest : इको गार्डन में दो हिस्सों में बंटा आंदोलन, 20 मिनट बाद लौटे अभिजीत दीपके, CM योगी के भेष में पहुंचे प्रदर्शनकारी

इको गार्डन में एग्जामपुर कोचिंग के संस्थापक विवेक के साथ भी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। उनके आस पास अभ्यर्थियों का बड़ा समूह दिखाई दिया, जो भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहा था। कई छात्रों ने मंच से अपनी समस्याएं रखीं और भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही देरी, परीक्षा परिणामों में विलंब तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं पर चिंता जताई। छात्रों का कहना था कि वर्षों की मेहनत के बाद भी उन्हें लगातार अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है।