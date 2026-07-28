UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, 15 IPS अफसरों का हुआ तबादला

सूत्रों के मुताबिक 25 जुलाई को प्रयागराज में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए भारी छात्र प्रदर्शन और हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री खासे नाराज थे। इसका सीधा असर इन तबादलों में देखने को मिला है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार को उनके पद से हटाकर पीटीएस मुरादाबाद का आईजी बना दिया गया है। इसके साथ ही छात्र आंदोलन के दौरान खुफिया तंत्र की नाकामी को देखते हुए लंबे समय से एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात भगवान स्वरूप श्रीवास्तव को भी हटा दिया गया है। उन्हें अब एडीजी तकनीकी सेवाएं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।