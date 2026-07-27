सावन में काशी आने वाली महिला कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था, फीडिंग और अलग से ठहरने का इंतजाम, अमानती घर की भी सुविधा

नगर आयुक्त के मुताबिक, जेपी मेहता इंटर कॉलेज परिसर में, टाउन हॉल में और सनबीम वरुणा स्कूल के सामने एक-एक शिविर बनाए जा रहे हैं। वहीं, गिलट बाजार, चितरंजन पार्क और रथ यात्रा चौराहे पर दो-दो शिविर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अष्टभुजा मंदिर के समीप तीन शिविरों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, चितरंजन पार्क, गोदौलिया चौराहा और चौक थाना परिसर में अमानती घरों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया है कि ये सभी शिविर और अमानती घर नि:शुल्क हैं।