पोस्टमैन से मंगवाते थे एटीएम-चेकबुक, फिर साइबर ठगों को बेच देते थे: वाराणसी में महिला सरगना समेत 6 गिरफ्तार

पुलिस ने बताया है कि जांच में सामने आया है कि गिरोह से जुड़े बैंक खातों का इस्तेमाल देशभर में करोड़ों की साइबर ठगी के लिए किया गया। अब तक इन खातों से जुड़े 21 साइबर फ्रॉड मामलों का पता चला है, जिनमें करीब 76.44 लाख रुपये की ठगी की शिकायतें विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। डीसीपी क्राइम नीतू कादयान ने बताया कि आरोपी सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 हजार रुपये का लालच देकर उनके आधार कार्ड में दर्ज स्थाई पते को कूटरचित तरीके से बदलकर वाराणसी के सिगरा क्षेत्र का पता दर्ज करा देते थे। इसके बाद उसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाए जाते थे।