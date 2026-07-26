Varanasi Anti Romeo Squad: वाराणसी स्टेशन के बाहर राहगीरों को अश्लील इशारे करना पड़ा भारी, एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को किया गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को शिकायत सही मिली। इसके बाद दोनों महिलाओं को मौके से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज ने बताया कि राहगीरों की सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि दोनों महिलाएं सार्वजनिक स्थान पर लोगों को परेशान कर रही थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई।