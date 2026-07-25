वाराणसी में दो कारों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में पांच लोग घायल, टक्कर के बाद 50 मीटर तक घसीटती गई कार

जानकारी के मुताबिक, बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ रिंग रोड पर शुक्रवार की देर रात दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में लोहता के मुरैना के रहने वाले प्रशांत कुमार शाह, मंडुआडीह के रहने वाले यथार्थ गोस्वामी, सुंदरपुर के रहने वाले मनीष पांडे, मिर्जापुर के कोतवाली इलाके के वैभव चौरसिया और जय चौरसिया इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों कारों के बीच टक्कर के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। टक्कर के बाद सड़क पर दोनों कारों का मलबा फैल गया।