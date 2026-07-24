सहारनपुर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, मजदूरों के चीथड़े उड़े, मची अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, उसमें 200 से अधिक मजदूर अलग-अलग शिफ्टों में काम करते हैं। शुक्रवार शाम को भी रोजाना की तरह मजदूर यहां काम कर रहे थे। अचानक फैक्ट्री के एक हिस्से में विस्फोट हुआ। इससे पहले कि यहां काम कर रहे मजदूर संभल पाते इस धमाके से फैली आग ने विकराल रूप ले लिया। एक के बाद एक कई धमाके हुए और फैक्ट्री एक हिस्सा ढह गया। आस-पास के लोगों ने बताया कि काफी दूर तक धमाकों से क्षेत्र दहल उठा। सोशल मीडिया पर तेजी से पटाखा फैक्ट्री में धमाकों की खबर फैल गई। कुछ सोशल मीडिया एकाउंट पर बताया गया कि फैक्ट्री में हुए धमाके में दस से अधिक लोग मारे गए हैं। इस तरह फैली खबरों से माहौल पैनिक हो गया। आनन-फानन में पहुंची पुलिस और प्राशनिक टीम ने दुर्घटना की निरीक्षण किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। शाम सात बजे तक स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से दो लोगों की मौत हो जाने की पुष्टि कर दी गई। आशंका है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है।