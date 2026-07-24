जंतर-मंतर पर सरकार ने फूड डिलीवरी को किया बैन: अखिलेश बोले- रोटी मत छीनो, पहले नोटबंदी के बाद अब रोटीबंदी

देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक अलग सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें। और अगर उनकी सरकार में इतनी ही इच्छा या मजबूरी है, तो 15 दिन या कुछ समय बाद उन्हें किसी दूसरे विभाग का मंत्री बनाकर फिर से शपथ दिला दे। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को कम से कम नैतिकता के आधार पर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए।