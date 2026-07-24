‘मेरी नाबालिग बेटी की AI से तस्वीरें बनाई गईं’, एक्ट्रेस अंजना सिंह ने खेसारी लाल और उनकी टीम पर क्यों लगाए गंभीर?

अंजना सिंह ने खेसारी लाल पर लगाए गंभीर आरोप
Anjana Singh AI Photo Allegation: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री अंजना सिंह ने भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अंजना सिंह ने दावा किया कि उनकी 11 साल की नाबालिग बेटी और उनकी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अंजना सिंह का आरोप है कि खेसारी लाल और उनकी टीम उनकी और उनकी नाबालिग बेटी की AI से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रही है। उनका कहना है कि इन तस्वीरों के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं।
अंजना सिंह ने कहा कि खेसारी लाल के मैनेजर और लेखक अखिलेश कश्यप ने भी उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उनका आरोप है कि टीम के कुछ लोगों ने उनके और उनकी बेटी को लेकर कई आपत्तिजनक गाने भी बनाए हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने अपनी एफआईआर में किया है।
अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
फिलहाल इस मामले में अंजना सिंह की ओर से लगाए गए आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और खेसारी लाल यादव या उनकी टीम की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि AI तकनीक के जरिए फर्जी या छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और वीडियो (डीपफेक) बनाना आसान होता जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की छवि खराब करने या धमकाने के उद्देश्य से ऐसी सामग्री बनाई और फैलाई जाती है, तो भारतीय कानून के तहत यह गंभीर अपराध हो सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस साइबर अपराध से जुड़े प्रावधानों के तहत जांच करती है।
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