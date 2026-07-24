‘मेरी नाबालिग बेटी की AI से तस्वीरें बनाई गईं’, एक्ट्रेस अंजना सिंह ने खेसारी लाल और उनकी टीम पर क्यों लगाए गंभीर?

Anjana Singh AI Photo Allegation: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री अंजना सिंह ने भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अंजना सिंह ने दावा किया कि उनकी 11 साल की नाबालिग बेटी और उनकी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।