दवा व्यापारियों को बड़ा झटका: UP सरकार ने थोक दवा के नए लाइसेंस जारी करने पर लगाई रोक

जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। कुछ लोगों के लाइसेंस पहले ही प्रशासनिक आधार पर रद्द हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के नाम पर उसी जगह या आसपास नया लाइसेंस ले लिया। कई दुकानें तो सिर्फ बिलिंग पॉइंट बनकर चल रही थीं। असली कारोबार कहीं और होता था, लेकिन कागजों पर यहां से बिल निकलता था। इससे नकली दवाओं पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा था।