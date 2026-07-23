मेरठ में दुकान पर चला बुलडोजर: मालिक का आरोप, कोर्ट स्टे के बावजूद भी नहीं रुकी कार्रवाई, व्यापारियों ने किया विरोध

जैसे ही कार्रवाई की जानकारी आसपास के व्यापारियों को मिली, वे मौके पर पहुंच गए। वहीं, इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी, प्रवर्तन दल, क्षेत्राधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई से छोटे व्यापारियों में डर का माहौल बनता है। स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा।