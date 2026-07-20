Murder By Snake Case Row: पति को सांप से डसाकर मारने वाली पत्नी, जेल में फूट-फूटकर रोई, बेटे से मिलने मिलने की जताई इच्छा

Meerut Snake Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर में सांप से डसवाकर पति अतुल की हत्या कराने वाली आरोपी दामिनी इन दिनों जेल में बंद है। जेल में दामिनी की आंखों से नींद उड़ चुकी है। इससे पहले वह अपने प्रेमी तुषार से मिलने की जिद पर अड़ी थी और जेल अधिकारियों से बार-बार कह रही थी कि उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलवा दिया जाए। हालांकि, अब दामिनी जेल में फूट-फूटकर रो रही है और अपने बेटे का चेहरा देखने की इच्छा जता रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे हत्याकांड की गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा।