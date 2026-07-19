Murder By Snake Case Update: फेसबुक पर इश्क का इजहार फिर पति की हत्या के लिए सांप को बनाया हथियार! मेरठ केस में एक और खुलासा

जांच एजेंसियों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि घटना को सामान्य मौत या दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी। पुलिस का दावा है कि अतुल को पहले कथित रूप से नींद की गोलियां दी गईं और उसके बाद जहरीले कॉमन करैत सांप से डसवाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, विशेषज्ञों से मिली प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया कि इस्तेमाल किए गए सांप को कुछ समय तक भूखा रखा गया था। पुलिस का दावा है कि सांप कथित तौर पर तुषार ने खरीदा था। हालांकि इन सभी तथ्यों की अंतिम पुष्टि फोरेंसिक रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।