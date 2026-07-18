Meerut News: पति की हत्या के लिए 1 साल तक रची गई साजिश! पहले कार से कुचलने की कोशिश, फिर जहरीले करैत से दिलवाई मौत

Meerut Snake Murder Case: मेरठ के हस्तिनापुर में स्कूल संचालक अतुल कुमार की मौत का मामला अब सिर्फ सांप के काटने तक सीमित नहीं रह गया है। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। शुरुआती तौर पर इसे जहरीले सांप के काटने से हुई सामान्य मौत माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसकी तैयारी कथित तौर पर पिछले एक साल से चल रही थी।