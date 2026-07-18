Meerut News: झुग्गी से चला 357 करोड़ का टैक्स खेल! मेरठ की महिला ने कराया 3000 लोगों के नाम पर फर्जी ITR?

Meerut Tax Refund Fraud: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आयकर विभाग के अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। आरोप है कि महज 225 वर्गफुट के घर से काम करने वाली 30 वर्षीय महिला ने देशभर में फर्जी टैक्स रिफंड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। आयकर विभाग का दावा है कि इस कथित रैकेट के जरिए हजारों लोगों के नाम पर करोड़ों रुपये के गलत टैक्स रिफंड के दावे किए गए।