Meerut Nida Murder Case Update : ननद ही निकली कातिल, रसोई के चाकू से भाभी को मार डाला

Meerut Nida Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में खून से लथपथ मिली विवाहिता की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि यह हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। इस मामले में मृतका की ननद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ननद को शक था कि उसके पति और उसकी भाभी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में ननद रसोई से चाकू लेकर आई और भाभी पर कई बार हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से विवाहिता की मौत हो गई।