Lalita Gautam Murder Case Row Meerut: मेरठकी BA छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड (Lalita Gautam murder case) एक बार फिर सुर्खियों में है। मई 2026 में हुई इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेशको झकझोर दिया था। अब जुलाई में न्याय की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, वायरल वीडियो और पुलिस व प्रदर्शनकारियों के अलग-अलग दावों ने इस मामले को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जहां एक ओर प्रदर्शनकारी अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि कुछ बाहरी और अराजक तत्व आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल फिर उठ रहा है कि आखिर ललिता गौतम हत्याकांड में क्या हुआ था और अब यह मामला दोबारा क्यों गरमा गया है?