बेरहम पत्नियों की बर्बरता! किसी ने सांप से डसवाया तो किसी ने दिए करंट के झटके; क्राइम के वो मामले जो UP में चर्चा में रहे

Major Crime Cases Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेशमें पिछले कुछ महीनों के दौरान पति-पत्नी के रिश्ते से जुड़े कई ऐसे सनसनीखेज मामले सामने आए, जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। कहीं पत्नी ने पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफना दिया, तो कहीं पति को रस्सियों से बांधकर बिजली के झटके दिए गए। मेरठ में एक मामले में पति की हत्या के बाद वारदात को सांप के काटने का रूप देने की कोशिश की गई, जबकि एक अन्य चर्चित केस में शव को ड्रम में भरकर कंक्रीट डाल दिया गया। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे ही 4 चर्चित मामलों के बारे में।