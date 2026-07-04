मेरठ में 16 साल की किशोरी की हत्या, कमरे में सोते समय भाई ने मारी गोली

जानकारी के मुताबिक, नूरे अपने परिवार के साथ जाकिर कॉलोनी में रहता है। शनिवार सुबह घर के सभी सदस्य मौजूद थे। इसी दौरान 16 वर्षीय अक्स अपने कमरे में सो रही थी। आरोप है कि भाई आरिश ने तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार वाले दौड़कर कमरे में पहुंचे। वहां किशोरी खून से लथपथ पड़ी मिली। परिजन बिना समय गंवाए उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।