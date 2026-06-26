हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच बुझ गई जिंदगी, 20 बीघा जमीन के लिए पोतों ने दादा को उतारा मौत के घाट

बताया जा रहा है कि विजयपाल के पास कुल 80 बीघा जमीन थी। उन्होंने जमीन के चार हिस्से किए थे और 20 बीघा जमीन अपने पास रखी थी। परिवार के लोगों के मुताबिक, पिछले एक साल से वह अपने दिवंगत बेटे तेजेंद्र के बेटों भानू और राहुल के साथ रह रहे थे और अपनी हिस्से की जमीन भी उन्हीं के नाम करना चाहते थे। इसी फैसले को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था।