CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा; हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, हाईवे पर उमड़ी शिवभक्तों की भीड़

मेरठ के साथ बागपत, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने अपने शहरों और गांवों की ओर लौट रहे हैं। सड़कों पर जगह-जगह कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से कांवड़ मार्गों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख रास्तों पर पुलिस बल तैनात है और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए लगातार निगरानी की जा रही है।