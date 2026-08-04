4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

चुनाव सिर पर, लेकिन यूपी BJP का संगठन अधूरा, मोर्चों और जिला प्रभारियों की नियुक्तियां अटकने से पार्टी में बढ़ी टेंशन

UP BJP Organization Appointments Delayed: उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठन के दूसरे चरण की नियुक्तियां एक महीने बाद भी अटकी हुई हैं। विधानसभा चुनाव करीब होने के बावजूद मोर्चों और क्षेत्रीय समितियों के गठन में हो रही देरी से पार्टी में चिंता बढ़ती जा रही है। राज्य के विधानसभा चुनाव में अब महज सात महीनों का ही समय रह गया है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Aug 04, 2026

UP BJP Organization, यूपी बीजेपी संगठन, बीजेपी मोर्चा नियुक्ति, यूपी बीजेपी पुनर्गठन, पंकज चौधरी, यूपी विधानसभा चुनाव 2027, बीजेपी जिला प्रभारी, बीजेपी मोर्चे, उत्तर प्रदेश बीजेपी, BJP, UP News, UP BJP News, UP Assembly Election 2027, BJP Morcha, Pankaj Chaudhary, Yogi Adityanath, UP Politics, यूपी विधानसभा चुनाव 2027, CM योगी आदित्यनाथ

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 (फोटो: पत्रिका)

UP Assembly Election 2027:उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठन के दूसरे चरण का पुनर्गठन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। यूपी भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के पुनर्गठन को एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन संगठन के दूसरे चरण की नियुक्तियों में लगातार देरी हो रही है। राज्य के विधानसभा चुनाव में अब करीब 7 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में नई संगठनात्मक टीम के अगले चरण का काम जल्द पूरा होता नहीं दिख रहा है जिससे पार्टी के भीतर बेचैनी और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

चुनाव की तैयारियों पर पड़ रहा असर

बीजेपी की यूपी की नई टीम की घोषणा जून के अंत में की गई थी। इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक अनुभव का खास ध्यान रखा गया था। अब दूसरे चरण में क्षेत्रीय समितियों, पार्टी के मोर्चों और जिला प्रभारियों की नियुक्तियां होनी हैं। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये नियुक्तियां बेहद अहम हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि निचले स्तर पर जल्द नियुक्तियां न होने से जमीनी स्तर की रणनीति को लागू करने की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है।

संगठन की मजबूत कड़ी हैं मोर्चे और प्रभारी

पार्टी सूत्रों के अनुसार युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक सहित विभिन्न मोर्चे जमीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही संगठन सदस्यता अभियान चलाते हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखते हैं और चुनाव के समय बूथ स्तर तक पार्टी की रणनीति को लागू करने का काम करते हैं। इसलिए इन नियुक्तियों को विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार संगठन के निचले स्तर पर पदाधिकारी नहीं बनने से कई जिलों में पार्टी की योजनाओं को गति नहीं मिल पा रही है। जिला प्रभारी भी अभी तय नहीं हुए हैं। जिला प्रभारी राज्य नेतृत्व और जिला इकाइयों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभाते हैं। वे संगठनात्मक कार्यक्रमों की निगरानी करते हैं और समय समय पर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट भी भेजते हैं।

बदलती राजनीतिक रणनीति भी है देरी की वजह

सूत्रों की मानें तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि क्षेत्रीय समितियों और सहयोगी संगठनों का गठन पूरी तरह से एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति पर आधारित हो। बीजेपी नेतृत्व विभिन्न जाति समूहों, क्षेत्रों और वैचारिक गुटों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहता है। संगठन के पुनर्गठन को पार्टी की बदलती राजनीतिक रणनीति के साथ जोड़ने की यह कोशिश भी इस देरी का एक बड़ा कारण है। बीजेपी ने अपने अभियानों की रूपरेखा को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है। अब पार्टी का पूरा फोकस सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने, कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और गैर पारंपरिक सामाजिक समूहों तक अपनी पैठ मजबूत करने पर है।

लखनऊ के पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी, भगवान के 9 चांदी के मुकुट और 3 छत्र ले उड़े चोर

ये भी पढ़ें
Lucknow News, Panchmukhi Hanuman Mandir, Temple Theft in Lucknow, Silver Crowns Stolen, UP Police, UP News, लखनऊ समाचार, पंचमुखी हनुमान मंदिर, लखनऊ में मंदिर में चोरी, चांदी के मुकुट चोरी, यूपी पुलिस, Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 02:01 pm

Published on:

04 Aug 2026 02:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / चुनाव सिर पर, लेकिन यूपी BJP का संगठन अधूरा, मोर्चों और जिला प्रभारियों की नियुक्तियां अटकने से पार्टी में बढ़ी टेंशन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का अनोखा विरोध, कोई दूध-पानी तो कोई DAP-यूरिया के बोरे लेकर पहुंचा

UP Assembly Session
लखनऊ

UP Madarsa Kamil Fazil Degree: यूपी में मदरसों की UG-PG डिग्रियों पर लग सकती है रोक, कैबिनेट में प्रस्ताव, तीन मंत्रियों ने बताई सरकार की मंशा

UP Madarsa News Kamil Fazil Degree Uttar Pradesh Madrasa Board
लखनऊ

यूपी चुनाव 2027: डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले- सपा की साइकिल सैफई लौट जाएगी, भाजपा फिर बनाएगी सरकार

keshav prasad maurya targeted akhilesh yadav ayodhya ram mandir donation dispute row up politics
लखनऊ

यूपी चुनाव से पहले मदरसों पर केशव मौर्य का बड़ा बयान, बोले- मदरसा देश का हो या विदेश का वो- आतंकवाद पैदा करता है

One Nation One Election Keshav Prasad Maurya UP Deputy CM
लखनऊ

यूपी विधानसभा सत्र: हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित, अनुपूरक बजट को लेकर सीएम योगी की अहम बैठक

UP Assembly News Uttar Pradesh Assembly Session Ragini Sonkar
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.