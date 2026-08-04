चुनाव सिर पर, लेकिन यूपी BJP का संगठन अधूरा, मोर्चों और जिला प्रभारियों की नियुक्तियां अटकने से पार्टी में बढ़ी टेंशन

सूत्रों की मानें तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि क्षेत्रीय समितियों और सहयोगी संगठनों का गठन पूरी तरह से एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति पर आधारित हो। बीजेपी नेतृत्व विभिन्न जाति समूहों, क्षेत्रों और वैचारिक गुटों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहता है। संगठन के पुनर्गठन को पार्टी की बदलती राजनीतिक रणनीति के साथ जोड़ने की यह कोशिश भी इस देरी का एक बड़ा कारण है। बीजेपी ने अपने अभियानों की रूपरेखा को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है। अब पार्टी का पूरा फोकस सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने, कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और गैर पारंपरिक सामाजिक समूहों तक अपनी पैठ मजबूत करने पर है।