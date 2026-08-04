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यूपी विधानसभा सत्र: हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित, अनुपूरक बजट को लेकर सीएम योगी की अहम बैठक

Cabinet Meeting Proposals: यूपी विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें विकास योजनाओं पर फोकस रहेगा।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Aug 04, 2026

UP Assembly News Uttar Pradesh Assembly Session Ragini Sonkar

यूपी विधानसभा में हंगामा

UP Monsoon Session News: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राम मंदिर चंदा मामले पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा की कार्यवाही 12:20 बजे तक के लिए रोक दी गई। वहीं, आज योगी सरकार विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, जिसे लेकर कैबिनेट बैठक भी आयोजित की गई है।

हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे विपक्षी विधायक

मानसून सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। इन तख्तियों पर शिक्षक भर्ती में आरक्षण, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लिखे गए थे। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगा।

अतुल प्रधान बोले- बजट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा

समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने अनुपूरक बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले जो बजट लेकर आई, उसमें कितना खर्च हुआ यह बताना चाहिए। अतुल प्रधान ने कहा कि आज के बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ।

शिवपाल यादव ने बजट और जवाबदेही पर उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी अनुपूरक बजट को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपना मूल बजट ही 30 से 50 प्रतिशत तक खर्च नहीं कर पाई, वह अब अनुपूरक बजट के जरिए अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में कहा कि प्रभु राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को रामलला के दरबार में चढ़ावे को लेकर उठे सवालों और गड़बड़ियों पर जवाब देना चाहिए। जब इन मामलों में जवाबदेही तय नहीं हो पाई, तो प्रदेश के खजाने की जवाबदेही पर जनता कैसे भरोसा करे।

अनुपूरक बजट से पहले कैबिनेट बैठक

सदन में बजट पेश करने से पहले योगी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन्हें विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि अनुपूरक बजट के जरिए विकास योजनाओं को रफ्तार दी जा सके।

अधूरी योजनाओं को पूरा करने पर रहेगा जोर

अनुपूरक बजट में नई योजनाओं के साथ पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का विशेष ध्यान अवस्थापना, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर रहने की संभावना है।

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Updated on:

04 Aug 2026 12:16 pm

Published on:

04 Aug 2026 11:40 am

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