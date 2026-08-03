लखनऊ में मामूली टक्कर से नाराज कांवड़ियों ने स्कूल वैन पर किया पथराव, भीड़ जुटने पर हुए फरार

Kanwariyas Attack School Van: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्ति का माहौल रहता है, लेकिन कुछ शरारती तत्व इस माहौल को खराब करने की कोशिश भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां चौक थाना क्षेत्र के चरक चौराहे पर स्कूल वैन और कांवड़ियों की वेशभूषा में जा रहे युवकों की बाइक टकरा गई। आरोप है कि इसके बाद युवकों ने हंगामा करते हुए स्कूल वैन पर पथराव कर दिया, जिससे वैन के शीशे टूट गए और अंदर बैठे बच्चे बुरी तरह घबरा गए।