‘कमरे में बनाई नकली चौकी, दरोगा बन करते थे वसूली!’ मेरठ में फर्जी पुलिस चौकी का सनसनीखेज भांडाफोड़

Meerut Fake Police Chowki: उत्तर प्रदेश के मेरठ में ठगी और ब्लैकमेलिंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ शातिर बदमाशों ने बाकायदा एक फर्जी पुलिस चौकी खोल रखी थी। यह गैंग पहले लोगों को लड़कियों के जरिए अश्लील वीडियो कॉल कराकर हनी ट्रैप में फंसाता था और फिर दरोगा बनकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था। असली पुलिस ने जब इस फर्जी चौकी पर छापा मारा तो वहां का नजारा देखकर वह भी दंग रह गई। पुलिस ने मौके से गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो अन्य की तलाश जारी है।