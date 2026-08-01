पप्पू यादव के खिलाफ लखनऊ में हिंदू संगठन का उग्र प्रदर्शन, सांसद ने वीडियो जारी कर दी सफाई

प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में सनातन धर्म के अनुयायी होने का जो ढोंग रचा गया वह बेहद शर्मनाक है। राय ने कहा कि पप्पू यादव ने हिंदू समाज और संतों के खिलाफ घोर अपराध किया है। संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों ने ही उन्हें चुनाव जितवाया था लेकिन अब वे भविष्य में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पप्पू यादव में हिम्मत है तो एक बार पैगंबर मुहम्मद के विरुद्ध कुछ बोल कर देखें शाम तक उनका सिर धड़ से अलग हो जाएगा।