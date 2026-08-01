‘कंगना रनौत के खिलाफ FIR की मांग!’ NEET अभ्यर्थियों पर बयान बाजी को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर कुछ बातें कही थीं, जिनसे कई लोग नाराज हो गए। महिला कांग्रेस ने इसे छात्रों के आंदोलन का मजाक उड़ाने वाला बयान बताया। लखनऊ में हुई इस कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कदम उठाती है।