‘कंगना रनौत के खिलाफ FIR की मांग!’ NEET अभ्यर्थियों पर बयान बाजी को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

कंगना रनौत (Photo Source- IANS)
BJP MP Kangana Ranaut: लखनऊ में महिला कांग्रेस ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक अनामिका यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल हुसैनगंज थाना पहुंचा। उन्होंने कंगना के हालिया बयान पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
शिकायत में कहा गया है कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कंगना की टिप्पणी आपत्तिजनक थी। महिला कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों, महिलाओं और युवा पीढ़ी का अपमान किया है। प्रतिनिधिमंडल ने थाने में तहरीर सौंपकर पुलिस से उचित कार्रवाई की अपील की।
कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर कुछ बातें कही थीं, जिनसे कई लोग नाराज हो गए। महिला कांग्रेस ने इसे छात्रों के आंदोलन का मजाक उड़ाने वाला बयान बताया। लखनऊ में हुई इस कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कदम उठाती है।
राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे युवाओं के खिलाफ भाजपा सांसद की असंवेदनशीलता बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पक्ष की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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