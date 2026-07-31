प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर कुलपतियों ने जताई नाराजगी, बोले- संसद में ऐसी भाषा ठीक नहीं, वैज्ञानिकों का सम्मान होना चाहिए

आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि प्रियंका गांधी ने एक बयान में प्रो. कामाकोटी को गोमूत्र विशेषज्ञ कहा था, जिस पर देशभर के कई कुलपतियों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। 215 लोगों ने प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखकर कहा कि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रो. कामाकोटी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे देश के प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञों में शामिल हैं।