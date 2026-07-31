कृष्ण के बाद अब शिव पर विवादित टिप्पणी! मौलाना जर्जिस पर भड़की हिंदू महासभा, बोली- एनकाउंटर में खत्म कर देना चाहिए

मौलाना जर्जिस का एक पुराना बयान भी विवाद का कारण बना हुआ है। आरोप है कि उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर टिप्पणी की थी। मौलाना ने कहा था कि भगवान श्रीकृष्ण धर्म से मुस्लिम थे और दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ राम के बड़े भक्त बनते हैं, अगर वे हमारी किताब पढ़ लें तो इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इसके बाद उन्होंने भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुराने वीडियो सामने आने के बाद संत समाज और कई संगठनों ने विरोध जताया है।