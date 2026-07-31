45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी! चंद्रशेखर ने संगठन को दी नई रफ्तार; 2027 मिशन के लिए दलित-मुस्लिम समीकरण पर फोकस

Azad Samaj Party Assembly Incharge List: उत्तर प्रदेशविधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आजाद समाज पार्टी (ASP) ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में पूर्व IPS अधिकारी, पूर्व मंत्री और विभिन्न सामाजिक वर्गों से जुड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का कहना है कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करना और चुनावी तैयारियों को गति देना है।