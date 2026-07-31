’27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज’, सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों ने बढ़ाई सियासी हलचल

सपा कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर पर लिखा है कि चंदा चोरी से चला जिनका घर, अब आरक्षण पर कर रहे हैं प्रश्न। वहीं, बगल में लगा दूसरा पोस्टर और भी हमलावर लहजे में है। इस पर लिखा है कि चंदा चोरी से जिनका नहीं भरा मन, अब आरक्षण पर कर रहे हैं मनमाना।पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों (PDA) की राजनीति को धार दे रही समाजवादी पार्टी ने इस बार आरक्षण के मुद्दे को भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़कर सत्ता पक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया है।