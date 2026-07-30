रामधन की चोरी हो गई, ये महापाप है: अखिलेश यादव बोले- भाजपा सिर्फ अपने लोगों की जेब भरने का काम करती है

अखिलेश यादव फोटो सोर्स पत्रिका
Ram Mandir Donation: राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रभु राम के नाम पर श्रद्धालुओं ने जो चढ़ावा चढ़ाया, उसकी चोरी होना महापाप और महाअपराध है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता की आस्था का सम्मान करने के बजाय अपने लोगों की जेब भरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले का जवाब सिर्फ प्रदेश की जनता ही नहीं, बल्कि प्रभु राम भी देंगे।
अखिलेश यादव ने कहा कि रामधन की चोरी हो गई। प्रभु श्रीराम के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ाया गया था, वह चोरी हो गया। यह महापाप के साथ-साथ महाअपराध भी है। भातीय जनता पार्टी को इसकी सजा प्रभु श्रीराम की गरीब जनता देगी। श्रद्धा के साथ लोगों ने जो चढ़ावा चढ़ाया था, वह चोरी हो गया। भाजपा ने हमारी श्रद्धा और जनता की आस्था का अपमान किया है। इस महापाप का जवाब प्रभु श्रीराम भी देंगे और प्रदेश की जनता भी भाजपा को इसका जवाब देगी।
अखिलेश यादव ने भदोही का नाम बदलने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भदोही का नाम बदल दिया, अच्छी बात है। हमें उम्मीद है जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है उन्हें पढ़ेंगे उनके विचारों को अपनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक रंगी लोग कभी भी उनके विचारों पर नहीं चल सकते।
अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज हम सभी सामाजिक न्याय की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में PDA के लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने न तो यूनिवर्सिटी बनवाई और न ही कॉलेज खोले। अब इंटरमीडिएट स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। ये लोग अब आदरणीय आजम साहब की यूनिवर्सिटी को भी हथौड़ा लेकर तोड़ना चाहते थे।
सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होगी, तभी नीट जैसी परीक्षाएं भी साफ होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, 'अभी सुनने में आया कि सरकार के लोग घबरा गए, जब मैंने लोकसभा में कहा कि 26 हजार प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। यह सिर्फ स्कूल बंद होने का मामला नहीं है। अगर एक स्कूल में औसतन पांच लोगों को रोजगार मिलता था, तो सरकार ने करीब एक लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। ये मेरे आंकड़े नहीं, बल्कि सरकार के अपने आंकड़े हैं। भदोही जिले में ही करीब 300 स्कूल बंद हुए हैं। अगर किसी बेटी को पढ़ने जाना है, तो सरकार ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है? गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है।'
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