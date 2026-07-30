रामधन की चोरी हो गई, ये महापाप है: अखिलेश यादव बोले- भाजपा सिर्फ अपने लोगों की जेब भरने का काम करती है

सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होगी, तभी नीट जैसी परीक्षाएं भी साफ होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, 'अभी सुनने में आया कि सरकार के लोग घबरा गए, जब मैंने लोकसभा में कहा कि 26 हजार प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। यह सिर्फ स्कूल बंद होने का मामला नहीं है। अगर एक स्कूल में औसतन पांच लोगों को रोजगार मिलता था, तो सरकार ने करीब एक लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। ये मेरे आंकड़े नहीं, बल्कि सरकार के अपने आंकड़े हैं। भदोही जिले में ही करीब 300 स्कूल बंद हुए हैं। अगर किसी बेटी को पढ़ने जाना है, तो सरकार ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है? गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है।'