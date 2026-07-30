UP Politics: आकाश आनंद की भूमिका पर विश्वनाथ पाल ने खोले पत्ते! BSP के भीतर टिकट चयन का पूरा फॉर्मूला क्या है?

राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को टिकट वितरण में अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं पर विश्वनाथ पाल ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया संगठन के विभिन्न स्तरों से शुरू होती है। को-ऑर्डिनेटर अपने-अपने क्षेत्रों से संभावित उम्मीदवारों का फीडबैक तैयार करते हैं, जिसे मायावती के पास भेजा जाता है। अंतिम निर्णय हमेशा पार्टी प्रमुख मायावती ही लेती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति लगातार की जा रही है और कुछ जिम्मेदारियों की घोषणा उचित समय पर होगी।