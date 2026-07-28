‘शिक्षण संस्थानों पर बुलडोजर चलाने के बजाय, उन्हें नियमित करे सरकार’ जौहर यूनिवर्सिटी को पर मायावती का बयान

आपको बता दें कि रामपुर जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने सपा नेता आजम खान द्वारा बनवाई गई जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए 15 दिन के भीतर गिराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचने के लिए मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में अपील की थी। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन को ध्वस्तीकरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी ने भी अदालत के इस आदेश का स्वागत किया है और आरोप लगाया है कि आजम खान के निर्माण के कारण ही यह यूनिवर्सिटी सरकार के निशाने पर है।