जंतर-मंतर पर खाना बांटने वाले जुनैद के समर्थन में उतरी कांग्रेस, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने की मुलाकात

वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के नाहल गांव में जुनैद के पैतृक घर पर UP पुलिस ने अचानक छापा मारा। पुलिस ने उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया और घंटों तक पूछताछ की। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही थी कि खाने पीने की व्यवस्था के लिए जुनैद के पास पैसा कहां से आ रहा है। इस दौरान पुलिस ने परिवार से आधार कार्ड और बैंक डिटेल जैसे कई कागजात भी लिए। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया लेकिन जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ की बात कही गई।