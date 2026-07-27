27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

Haridwar News: कांवड़ यात्रा से पहले काली सेना प्रमुख की चेतावनी, गैर-हिंदू दुकानों को लेकर दिया बड़ा बयान

Kanwar Yatra 2026: हरिद्वार में 30 जुलाई, 2026 से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बयान दिया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा...
2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Mohsina Bano

Jul 27, 2026

kanwar yatra 2026

कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले स्वामी आनंद स्वरूप ने दुकानदारों पर दिया बड़ा बयान (फोटो- IANS)

Haridwar Kanwar Yatra: हरिद्वार में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा से पहले काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कांवड़ मार्ग पर दुकान लगाने वाले गैर-हिंदू व्यापारियों और दुकानदारों को खुली चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा मार्ग से गैर-हिंदुओं की दुकानों को हटाया जाएगा और अगर किसी ने वहां दुकान लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तीर्थस्थल की पवित्रता का दिया हवाला

काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने अपने बयान में कहा कि काली सेना ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि कांवड़ मार्ग पर कोई भी गैर-हिंदू दुकान नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लोग शांति से हमारी बात मान लेते हैं तो ठीक है वरना यात्रा शुरू होने पर मार्ग में कोई भी ऐसी दुकान नहीं बचने दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है और यह यात्रा पूरी तरह से पवित्र है। ऐसे में अगर कोई गैर-हिंदू यहां किसी भी व्यवस्था का हिस्सा बनता है तो वह हमारी इस पवित्र यात्रा को अपवित्र करने के लिए आ रहा है इसलिए किसी भी गैर-हिंदू को यहां दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, प्रशासन की ओर से गैर-हिंदू दुकानों को हटाने संबंधी किसी आदेश की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

30 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का मेला

आपको बता दें कि इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई, 2026 को सावन महीने के पहले दिन से शुरू हो रही है। यह धार्मिक यात्रा 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। इस दौरान पूरे देश से लाखों की संख्या में शिवभक्त और कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगा नदी का पवित्र जल भरकर अपने गंतव्य की ओर ले जाते हैं।

चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर

कांवड़ यात्रा में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, सीएपीएफ, एसडीआरएफ, एटीएस, होम गार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित लगभग 10,000 कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने यात्रा के मुख्य रास्तों पर निगरानी के लिए जगह-जगह वॉच टावर बनाए हैं और पूरा इलाका CCTV कैमरों की नजर में रहेगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए तय किए गए सभी मार्गों पर मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

Ayodhya News: चंपत राय ने शुरू की साधना, ‘6 घंटे रहेंगे मौन, करेंगे राम-मंत्र का जाप’, चातुर्मास अनुष्ठान से करेंगे कलंक मुक्ति की प्रार्थना

ये भी पढ़ें
Ram Mandir

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Updated on:

27 Jul 2026 11:40 am

Published on:

27 Jul 2026 11:40 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Haridwar News: कांवड़ यात्रा से पहले काली सेना प्रमुख की चेतावनी, गैर-हिंदू दुकानों को लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

कारगिल विजय दिवस: उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने दिया बलिदान, देवभूमि के वीरों ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल

Kargil Vijay Diwas, Kargil War 1999, Kargil Vijay Diwas 2026, Kargil vijay diwas 2026 videos, 26th kargil vijay diwas,कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध 1999, CM Dhami, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
देहरादून

Rapido ड्राइवर की दबंगई, सुनसान रास्ते से इनकार पर महिला को बीच सड़क उतारा; Video वायरल होने पर कंपनी ने दिया जवाब

Rapido Cab Driver Harassed Woman, Dehradun News, Rapido Cab, Rapido Driver Viral Video, Janvi Choudhary, Uttarakhand News, Women Safety,Rapido Viral Video, Rapido Complaint,महिला सुरक्षा, रैपिडो ड्राइवर, देहरादून न्यूज
देहरादून

‘हम बागी हैं’, CJP के मंच से सिपाही शेर सिंह ने छोड़ी नौकरी, उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया बयान

Sher Singh Constable, Uttarakhand Police Sher Singh, Jantar Mantar Protest, Student Protest Delhi, Sher Singh Viral Video, Nivedita Kukreti, Uttarakhand Police News, जंतर मंतर प्रदर्शन, शेर सिंह, उत्तराखंड पुलिस, छात्र आंदोलन, दिल्ली न्यूज, शेर सिंह वायरल वीडियो
देहरादून

उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर एक और बड़ी कार्रवाई, सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश, नकल माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी

Pushkar Singh Dhami news
देहरादून

UTU Paper leak 2026: उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक, दो सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द; सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार

Uttarakhand Technical University paper leak
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.