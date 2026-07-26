Ayodhya News: चंपत राय ने शुरू की साधना, ‘6 घंटे रहेंगे मौन, करेंगे राम-मंत्र का जाप’, चातुर्मास अनुष्ठान से करेंगे कलंक मुक्ति की प्रार्थना

चढ़ावा विवाद के बाद से ही ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थीं। इन सबके बीच चंपत राय का दृढ़ विश्वास है कि अब केवल भगवान श्रीराम ही उन्हें इन सभी आरोपों और कलंक से मुक्त करेंगे। इसी अटूट आस्था के साथ उन्होंने यह कठोर साधना शुरू की है। दूसरी तरफ, अयोध्या के कई संतों और व्यापारी समाज ने भी उनके इस कदम के बीच तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचकर चंपत राय के प्रति अपना पूरा समर्थन और विश्वास जताया है। राम मंदिर विवाद के बीच चंपत राय के इस आध्यात्मिक कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि यह एक विशुद्ध धार्मिक प्रक्रिया है और इसका किसी विवाद से कोई लेना-देना नहीं है।